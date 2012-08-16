Задержана группа автоугонщиков, в которую входил сотрудник полиции

В мае 2012 года в Калининском районе Санкт-Петербурга у дома 31 по Политехнической улице был похищен автомобиль Nissan Note. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию данного преступления оперативники уголовного розыска выявили преступную группу, специализирующуюся на хищении автомобилей.

Как сообщили в ГУ МВД, утром 15 августа 2012 года сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию членов данной преступной группы. Были задержаны четверо жителей Выборгского района Санкт-Петербурга, в том числе 27-летний старший лейтенант полиции, оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга. После задержания в ходе обысков оперативники изъяли похищенный автомобиль, 3 комплекта государственных номерных знаков, радиостанцию, электронные блоки для несанкционированного запуска двигателей, ключи и брелоки от различных марок автомобилей.

После этого, на основании полученной оперативной информации был проведен обыск на территории частного домовладения в поселке Ольгино. Там следственно-оперативная группа обнаружила 9 легковых автомобилей марки «Ford», которые ранее были похищены в различных районах Санкт-Петербурга. По всем фактам хищения автотранспорта возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, расследованием которых занимается ГС СК России по Санкт-Петербургу. Все участники преступной группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.