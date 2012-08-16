В Рязанской области дело возбуждено по факту нападения на сотрудников полиции

В четверг утром в дежурную часть МО МВД России «Ряжский» поступило сообщение о проникновении в помещение магазина «Продукты» села Подвислово Ряжского района Рязанской области. На место происшествия выехали находящиеся в составе суточного наряда двое сержантов полиции.

Ими был обнаружен мужчина, пытавшийся скрыться с места происшествия. При попытке задержания он неожиданно напал на сотрудников полиции и нанёс каждому несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Для пресечения опасного преступления, а также защиты себя и сослуживца согласно п.1 ч.1 ст.23 Федерального Закона «О полиции» один из сотрудников применил табельное огнестрельное оружие пистолет Макарова, причинив нападавшему смертельное огнестрельное ранение.

Оба сотрудника в тяжелом состоянии были доставлены в Ряжскую центральную районную больницу, где в настоящее время находятся в реанимационном отделении. Личность нападавшего установлено - им оказался 59-летний житель города Ярославля.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.