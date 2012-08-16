На могиле Виктора Цоя полиции пришлось стрелять

На Богословском кладбище Петербурга вчера вечером полиция задержала троих участников драки на могиле певца Виктора Цоя. Агрессивно настроенные молодые люди попытались оказать сопротивление.

Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал.

Трое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 21-26 лет были доставлены в отделение полиции, сообщают vesti.ru. В их отношении составлены административные протоколы и проводится проверка.





