На могиле Виктора Цоя полиции пришлось стрелять
16 августа 2012, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
На Богословском кладбище Петербурга вчера вечером полиция задержала троих участников драки на могиле певца Виктора Цоя. Агрессивно настроенные молодые люди попытались оказать сопротивление.
Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал.
Трое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 21-26 лет были доставлены в отделение полиции, сообщают vesti.ru. В их отношении составлены административные протоколы и проводится проверка.