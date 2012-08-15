Саратовец отсидит 8 месяцев за ложное сообщение о захвате кафе

Житель Саратова приговорен к 8 месяцам колонии строгого режима за ложное сообщение о захвате террористами кафе. Суд признал его виновным по ст.207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В марте 2012г. в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в кафе "Встреча" на ул. Дачная Саратова находятся два террориста и планируют совершить теракт. Для проверки сообщения из кафе были эвакуированы более 60 посетителей. В ходе проверки информация не подтвердилась, сообщает РБК. "Телефонным террористом" оказался ранее судимый 29-летний местный житель.



