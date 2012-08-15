На Урале задержан юрист по подозрению в похищении человека

В Екатеринбурге задержан юрист Василий Федорович, подозреваемый в похищении человека и в причастности к ряду убийств. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека вооруженной группой лиц).

"Есть основания подозревать его в причастности к совершению ряда убийств с особой жестокостью, и не одного. Там больше десяти трупов", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.



Федорович в 2010 году был участником громкого уголовного процесса о якобы возможном избиении профессора Уральской консерватории Сергея Белоглазова сотрудником милиции. Тогда он выступал защитником профессора. По версии защиты, вечером 1 февраля 2010 года в районе южного автовокзала Екатеринбурга к профессору подошел человек в милицейской форме и потребовал предъявить документы, которых у музыканта не оказалось. Тогда после словесной перепалки милиционер начал избивать профессора. Между тем, по версии адвокатов милиционера, преподаватель был пьян и сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов.

Эта история приобрела широкий общественный резонанс. В итоге суд оправдал милиционера.



