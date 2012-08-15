Задержанный за взятку мэр украинского города лишил себя глаза на допросе

Мэр Инкермана Валерий Коноплёв, заподозренный во взяточничестве, на допросе в УБОП Севастополя повел себя довольно своеобразно: неожиданно схватил шариковую ручку и вонзил ее себе в глаз.

Следователи немедленно вызвали врачей, которые оказали мэру первую помощь.



Член правящей Партии регионов Валерий Коноплёв занял пост мэра в 2010 году. Он был взят с поличным, когда получал взятку — 20 тысяч долларов и 100 тысяч. За эти деньги он обещал местному обществу инвалидов «провести» через горсовет документы на выделение этой организации земель вне конкурса, сообщает НТВ. Теперь чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.



