В Саратовской области покусали гаишника

Очередное дежурство для инспекторов ГИБДД Аткарского района 11 августа «перестало быть томным». Гаишники патрулировали дороги в небольшом поселке Озерное. На часах было уже почти одиннадцать вечера.

Из-за поворота показалась виляющая по дороге, отечественная «десятка». Инспектор потребовал водителя остановиться, что тот послушно выполнил.

Похоже, что он был нетрезв, документы для проверки предъявил, но в патрульную машину, «подышать в трубку», идти категорически не захотел. Водитель стал вырываться и громко посылать инспекторов «к…». Чтобы хоть как то утихомирить мужчину, инспектора начали заталкивать его в салон авто, в этот момент дебошир и впился зубами в плечо гаишника. Оказавшись все-таки в машине, водитель все никак не мог успокоиться, и, высунув ногу через окно, пнул, стоящего рядом инспектора.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни, в отношении инспектора ГИБДД, проводится предварительное следствие, пишет «КП».



