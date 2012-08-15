На Кубани приезжие избили жителей поселка

На различных форумах и в социальных сетях появилась информация, что на поселок Плодородный в Краснодарском крае напали уроженцы Северного Кавказа, которые неподалеку строили коттеджный городок.

В состоянии опьянения они избили двух подростков, девятилетнего мальчика, женщину и трех мужчин. Полиция по каким-то причинам помощи не оказала. Жители поселка решили сами разобраться в ситуации, отправились к месту обитания приезжих, но там никого не было.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что уже проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Полиция просит очевидцев сообщать подробности по телефонам дежурной части или по номеру 02.

Также жителям поселка предлагают прийти на сход и пообщаться с заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковником полиции Юрием Кузнецовым, сообщает РБК.

На этой неделе в Выборгском районе Ленинградской области в поселке Победа гастарбайтеры из Средней Азии, работавшие на местной птицефабрике, изнасиловали женщину. В ответ местные жители едва не устроили самосуд, загнав "гостей" в лес. Вмешаться в конфликт пришлось властям, через несколько дней задержавшим насильника - уроженца Узбекистана.





