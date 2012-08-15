Женщина родила ребенка в больнице и выбросила младенца в форточку

Жестокое убийство матерью своего новорожденного ребенка произошло в Татарстане. В убийстве девочки подозревается жительница Нижнекамского района Елена Венкова.

По версии следствия, 26 июля 2012 года, жительница села Шереметьевка Венкова, находясь на 19 неделе беременности, попыталась избавиться от ребенка, для чего приняла соответствующее медикаментозное средство. После этого женщине стало плохо, и она была доставлена в участковую больницу. Здесь Венкова пошла в туалет, где родила ребенка. Сразу же после родов она подняла младенца из унитаза, в который он упал и выкинула в форточку. В результате падения с высоты второго этажа ребенок скончался на месте.

В Нижнекамском МРСО СУ СКР по Республике Татарстан в отношении 27-летней Елены Венковой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Будучи допрошена в качестве подозреваемой, Венкова свою вину признала частично. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.