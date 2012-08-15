В Петербурге обокрали квартиру предпринимателя

В Кировском районе обокрали квартиру генерального директора одного ООО, проживающего в доме 117/1 по Ленинскому проспекту.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне в период с 10 до 21:20 злоумышленник путем подбора ключей открыл дверь на лестничной площадке и дверь в квартиру 29-летнего бизнесмена, расположенную на 8 этаже девятиэтажки. Преступник похитил из сейфа 80 тысяч рублей, а также унес с собой банковскую карту. Впоследствии с карты было снято 13 тысяч рублей в банкомате, расположенном в доме 124 по Ленинскому проспекту.

Из жилища похищены также ключи от автомобиля «Шевроле Лачетти». Иномарка исчезла со стоянки возле дома, где живет ее владелец.



Общая сумма ущерба составила 443 тысячи рублей.