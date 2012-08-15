В Петербурге таджиков взяли на групповом изнасиловании девочки

Сотрудники УМВД Невского района Петербурга задержали двух гастарбайтеров. Их подозревают в надругательстве над двенадцатилетней девочкой.

Опера искали злодеев после заявления женщины. Она сказала, что вечером на улице Крыленко у коммерческой автостоянки неизвестные напали на дочку. 32-летнего и 34-летнего таджиков задержали по горячим следам. - Их полностью изобличили в преступлении, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Уголовное дело возбудили по насильственным действиям сексуального характера - Решаем вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в главном следственном управлении СК по Петербургу.