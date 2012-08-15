У Александринского театра в Петербурге наехали на автоинспектора

Сегодня 23-летний житель Санкт-Петербурга во время эвакуации своего автомобиля «Лада», припаркованного с нарушением правил, попытался скрыться на своем автомобиле и при этом совершил наезд на инспектора ДПС.

Инцидент произошел в 9:30 у дома 6 по площади Островского. За нарушение правил остановки и стоянки автомобиля инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга принял решение об эвакуации автомобиля «Лада». Во время погрузки машины на эвакуатор владелец попытался скрыться на своем автомобиле. При этом водитель совершил наезд на инспектора ДПС и протащил его на дверце автомобиля около 10 метров. Инспектор ДПС для пресечения противоправных действий со стороны водителя применил в отношении него спецсредства – наручники, сообщили в ГУ МВД. Задержанный доставлен в 28 отдел полиции.

Инспектор ДПС после оказания медицинской помощи с ушибом, гематомой левой голени и стопы продолжил несение службы. По данному факту материал направлен в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.