В Дагестане обстрелян автомобиль полиции, есть жертвы

В дагестанском Хасавюрте сегодня вечером в результате обстрела погибли два сотрудника ДПС. Неизвестные из автомобиля обстреляли их машину. Нападение произошло около 19.45 мск недалеко от школы № 12.

В результате завязавшейся перестрелки был убит один сотрудник полиции, еще один полицейский получил ранения и умер по дороге в больницу. Также был убит один нападавший, еще один скрылся.



Личность нападавшего, которого сотрудникам удалось убить в ходе перестрелки, устанавливается. Ведутся поиски второго преступника, сообщает РИА Новости



