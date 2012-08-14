Бухгалтер украла со счетов клиентов банка 560 тысяч

Химкинский суд Подмосковья осудил за мошенничество бухгалтера одного из банков, которая на протяжении двух лет незаконно осуществляла безналичные операции по переводу денежных средств на свой личный счет.

Марина Тришина на протяжении более двух лет, используя свое служебное положение, создавая в компьютерной программе подложные платежные поручения от имени клиентов банка, незаконно осуществляла безналичные операции по переводу денежных средств на свой личный счет, открытый в этом же банке.

За два года ею было похищено более 560 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинения, тяжести совершенного преступления, а также личности 38-летней подсудимой, которая имеет на иждивении двух детей в возрасте 14 лет и одного года, назначил Тришиной наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.



