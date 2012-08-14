Племянник Евкурова, находящийся в розыске, задержан за разбой в Москве

Несколько дней назад в торгово-развлекательном комплексе "Щука" на северо-западе Москвы за хищение денежных средств был задержан мужчина. При задержании он оказал активное сопротивление.

Мужчиной было произведено несколько выстрелов из травматического оружия, при этом был ранен охранник ЧОП. Правонарушитель был доставлен в ОМВД России по району Щукино, где у него был обнаружен поддельный паспорт на имя Михаила Кашубы.

Выяснилось, что задержанный, 1980 года рождения, был неоднократно судим, а с февраля 2012 года находился в федеральном розыске за побег из мест лишения свободы. В колонии поселения Республики Коми он отбывал наказание за мошенничество.

Сбежавший уголовник - это Харон Евкуров, который приходится двоюродным племянником главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову, сообщают vesti.ru.

Его мать, 48-летняя Зарема Евкурова, двоюродная сестра главы республики. Сейчас она вместе с семьей проживает в Москве. В пресс-службе главы Ингушетии отказались подтвердить тот факт, что Харон является племянником Юнус-бека Евкурова.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").



