Подозреваемого в подготовке покушения на Путина отправляют в Россию

Подозреваемого в подготовке покушения на президента Владимира Путина экстрадируют в Россию. Апелляционный суд Одесской области отклонил жалобу защиты Адама Осмаева. Решение украинской генпрокуратуры осталось в силе.

«Принято решение об «убийстве» Осмаева», - цитирует РИА Новости слова юриста Валерия Кочетова, который в суде представлял интересы супруги Осмаева.

Напомним, в феврале этого года украинские и российские спецслужбы задержали в Одессе преступников, которые готовили покушение на российского лидера, оно должно было состояться сразу после мартовских выборов президента.



