В Бородинском музее 70 экспонатов пропали без вести

Почти 70 предметов музейного фонда недосчитались при проверке прокуратурой Подмосковья Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайске. По согласованию с Минкультуры прокуратура ежегодно проверяет областные музеи.

"В ходе одной из таких проверок было выявлено, что в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике отсутствуют 69 предметов музейного фонда, из которых 39 - исключены из учетной документации с нарушением установленного порядка, 24 (картины, икона, книга, пулемет Дегтярева, личные вещи участников боев) и 4 знака ордена железного креста 1939 года - похищены", - говорится в сообщении, сообщает РИА Новости.

По факту хищения предметов возбуждено уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание по которой до пяти лет тюрьмы.



