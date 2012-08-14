В Самаре женщина продала дочку за 35 тысяч рублей

Сотрудниками уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту города Самары задержана молодая женщина, которая пыталась продать собственного ребенка, покупателями ребенка стали сотрудники транспортной полиции, сообщает сайт МВД России.

Женщина прибыла к условленному месту, получила оговоренную сумму в 35 тысяч рублей, передала четырехмесячную дочку оперативнику и была задержана. Ребенок доставлен в больницу.

Задержанная неработающая уроженка Киргизии 1994 года рождения пояснила, что хотела избавиться от ребенка, а на вырученные деньги купить российский паспорт для последующего трудоустройства.