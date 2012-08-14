В Болгарии задержан российский бизнесмен Денис Ершов
14 августа 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Болгарии сотрудники полиции задержали российского бизнесмена. Денис Ершов был арестован в Бургасе на востоке страны. Причина задержания российского предпринимателя не сообщается.
Ершов был отпущен спустя час. Ему была вручена повестка в суд, передает РСН. Согласно неофициальным данным, бизнесмену могут предъявить обвинение в хищении средств нефтяной компании Petrol Holding на сумму 750 тысяч долларов.