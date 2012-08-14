В Буйнакске совершено покушение на начальника ИВС

Очередное покушение на жизнь сотрудника полиции совершено сегодня в Буйнакске, утром во вторник подорван автомобиль начальника изолятора временного содержания ( ИВС ), потерпевший в тяжелом состоянии экстренно госпитализирован.

Взрыв бомбы, закрепленной под днищем иномарки, которой управлял капитан полиции, произошел в 08.15 мск, взрыв произошел на улице Саида Габиева. Начальник ИВС получил тяжелые ранения ног.

На месте происшествия работает следственная группа.

В минувшую субботу в Буйнакске было совершено покушение на жизнь начальника уголовного розыска полиции Буйнакска Омара Даудова, неизвестные выстрелили в полицейского несколько раз и скрылись.