12-летний мальчик пропал в Забайкалье, возбуждено уголовное дело

7 августа около 23 часов 12-летний Иван Дорохов ушел из дома в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно, по факту пропажи малолетнего возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По данным Следственного Комитета, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.