По подозрению в убийстве 14-летней знакомой во Владимире арестован подросток

По подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней знакомой Анастасии Швецовой арестован 16-летний подросток, тело школьницы было найдено под Владимиром 3 августа, подозреваемый задержан 11 августа в ходе оперативных мероприятий.

Подозреваемый встретился со школьницей 3 августа, как считает следствие, подросток пошел со школьницей в лес.

В лесу произошло изнасилование, чтобы скрыть первое преступление, 16-летний подросток задушил девушку.

Предполагаемый убийца похитил у потерпевшей украшения и телефон, который поспешил продать, отметили в СК РФ.