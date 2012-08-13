В Северной Осетии обстреляна машина с военными, погиб капитан

В Северной Осетии сегодня утром неизвестные на объездной автодороге вблизи сельского поселения Майское обстреляли автомобиль "Киа", в которой на службу в Назрань следовали военнослужащие Внутренних войск МВД России.

В результате нападения погиб военнослужащий Внутренних войск, капитан, начальник правового отдела Антон Хабалов. Майор, начальник кадров Евгений Рейнер ранен, он был доставлен в больницу Владикавказа. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Антон Хабалов скончался от полученных ран на месте происшествия.

В пятницу, 10 августа, в ходе проведения спецоперации в Чечне получили травмы и ранения различной степени сотрудники ОМОН ГУМВД России по Воронежской области, сообщает РИА Новости. Пострадавшие были доставлены в госпиталь в городе Грозный. ГУМВД по Воронежской области окажет помощь пятерым омоновцам, раненным в Чечне.