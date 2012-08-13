В Астрахани при задержании хулиганов убили полицейского

В Астрахани в воскресенье около шести вечера к автопатрулю ППС в районе улицы Адмирала Нахимова подошли девушки и рассказали о нападении на них. Полицейские обнаружили двух мужчин, по приметам похожих на нападавших.

Одного из подозреваемых удалось задержать, а второй застрелил преследовавшего его полицейского и скрылся. В настоящее время в полиции находятся несколько молодых людей, которые проверяются на причастность к совершению данного преступления, передает ИТАР-ТАСС.



