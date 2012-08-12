В Дагестане неизвестные убили сотрудника полиции. Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, в Хасавюрте. Как отмечает Следственный комитет России, неизвестные обстреляли автомобиль, которым управлял полицейский.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Инцидент произошел около 17.00 на выезде из города в направлении селения Бабаюрт, передает РИА Новости. В результате огнестрельных ранений полицейский скончался по дороге в больницу. Ведется поиск преступников.