В Свердловской области без вести пропал предприниматель. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечает Следственный комитет России.

Пропавший – 30-летний уроженец Киргизии. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Об исчезновении мужчины в полицию сообщила его супруга, передает РБК. При проверке этой информации на трассе Реж-Екатеринбург на обочине дороги был обнаружен полностью сгоревший автомобиль BMW Х5, на котором передвигался пропавший. Тело обнаружено не было. Ведется расследование.