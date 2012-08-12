В КБР нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный тайник с оружием и боевыми припасами. Тайник был найден в лесополосе, отмечает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, в 50-литровой пластиковой бочке были спрятаны гранаты, тротиловые шашки, карабин и другое вооружение. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить владельца тайника, передает РСН. Весь арсенал был направлен на экспертизу.