В Москве неизвестные избили полицейского

В Москве неизвестные напали на полицейского при попытке остановить избиение иностранца. Инцидент произошел в центре столицы в воскресенье, 12 августа.

К автоинспектору обратился случайный свидетель. По словам мужчины, он видел, как на Большой Переяславской улице группа неизвестных избивает афроамериканца. Офицер полиции попытался остановить потасовку, передает РСН. Полицейского избили зачинщики драки, сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован.

Двое нападавших задержаны.