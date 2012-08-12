У москвички похитили 15 картин художников-нонконформистов

В Москве неизвестные похитили у жительницы города15 картин художников-нонконформистов. Общая сумма ущерба составила более 3,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в деревне Летово-2.

Три человека в масках проникли на дачу 62-летней женщины около 3 часов ночи. Ограбление было совершено в пятницу, 10 августа. Преступники избили женщину, а также ее 63-летнего мужа, и их 19-летнюю внучку с другом. Преступники забрали картины начала XX века, две женские норковые шубы и 80 тысяч рублей наличными, передает Лента.ру. По данному факту возбуждено уголовное дело.