В Москве пьяный водитель сломал полицейскому челюсть

Полицейские, проводя рейд вчера вечером, остановили на Новочеремушкинской улице автомобиль для проверки. «ВАЗ» нарушал правила и двигался с выключенными фарами. За рулем машины сидел нетрезвый мужчина.

При попытке доставить нарушителя в отдел полиции, он набросился на одного из полицейских и несколько раз ударил. Полицейский госпитализирован с переломом нижней челюсти и ссадинами.



Водителя, а также трех пассажиров доставили в отдел полиции.

Один из задержанных пассажиров при этом заявил об избиении полицейскими его беременной сестры, но не учел, что конфликт снимался, его обвинения не нашли подтверждения на видео .

Более того: есть свидетели того, что нарушители требовали от беременной женщины лечь на асфальт и кричать, что ее избили сотрудники полиции, сообщает vz.ru.

По данному факту проводится служебная проверка.



