В Свердловской области убили предпринимателя и сожгли его автомобиль

12 августа в полицию Екатеринбурга с заявлением об исчезновении ее 30-летнего мужа обратилась местная жительница, полицейскими обнаружен полностью сгоревший внедорожник потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Автомобиль потерпевшего обнаружен на трассе Реж – Екатеринбург, возле поворота на поселок Кедровка: БМВ-Х-5, сгорел полностью, а самого потерпевшего в машине не оказалось, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Возле дома по улице Латвийской в Екатеринбурге оперативники нашли кольцо пропавшего без вести мужчины и следы крови, органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ - убийство.

Предварительно установлено, что пропавший был индивидуальным предпринимателем, занимался продажей одежды и в этот день должен был поехать к дому по улице Латвийской в Екатеринбурге для того, чтобы его знакомые вернули ему денежный долг, проводятся следственные действия.