В Самаре ищут мужчин, обстрелявших инкассаторскую машину

В Самаре сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, расстрелявших утром в субботу, 11 августа, инкассаторскую машину. Нападение было совершено у почтового отделения N77.

По данным МВД России, двое неизвестных в масках и в камуфлированной одежде вышли из джипа Acura черного цвета и произвели два выстрела из автомата по бронированной автомашине «ГАЗель». Автомобиль принадлежал «РОСИНКАС», передает РБК. По данным МВД, «сотрудники самарского объединения инкассации не поддались на провокацию злоумышленников и скрылись с территории обстрела». В расследовании происшествия задействовано руководство самарской полиции, объявлены операции «Вулкан» и «Перехват».