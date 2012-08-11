В Ижевске закрыли четыре подпольных казино

В Ижевсе сотрудники полиции прекратили прекратили деятельность подпольных игорных клубов в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Устиновском районах города. Об этом сообщает МВД России.

Оперативники ОЭБиПК проникли в казино под видом посетителей. В нелегальных заведениях полицейские обнаружили и изъяли 56 единиц игрового оборудования, а также крупные суммы денег, передает РБК. В настоящее время проводятся проверки по всем фактам нарушения закона. Работа клубов была приостановлена.