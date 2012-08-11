В Татарстане полицейского подозревают во взятке в 120 тысяч рублей

В Татарстане сотрудника полиции подозревают в даче взятки за закрытие дела. Согласно версии следователей, подозреваемый предлагал решить вопрос в обмен на взятку в размере 120 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела сообщил о предложении, поступившем от полицейского, в правоохранительные органы. В результате сотрудник МВД был задержан с поличным, передает РСН. Его арестовали после получения половины требуемой суммы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Получение взятки за незаконные действия».