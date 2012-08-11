Попытка ограбления инкассаторов произошла в Самаре

В субботу утром в Самаре неизвестные у почтового отделения №77 обстреляли инкассаторскую машину, сообщил главк МВД по Самарской области, попытка ограбления произошла в Кировском районе Самары.

Предварительно установлено, что инкассаторскую машину обстреляли двое неизвестных в масках в камуфлированной одежде, злоумышленники скрылись на автомобиле Acura черного цвета, в Самарском регионе объявлены операции "Вулкан" и "Перехват".

Автомобиль обнаружен пустым, он значится угнанным с июля этого года, следствие ведется.