В Московской области неизвестные ограбили дом главы отдела «Газпрома»

В Московской области неизвестные ограбили дом главы отдела компании «Газпром». Трое преступников в масках ворвались в коттедж руководителя департамента инвестиций и строительства энергетической компании.

Злоумышленники избили домочадцев и пристегнули их друг к другу наручниками. После этого грабители начали искать дорогие вещи. Об этом сообщает Русская Служба Новостей. В результате из загородного дома были похищены 15 картин начала 20 века, две женские шубы и деньги. Согласно предварительным данным, сумма ущерба составила более 3,5 млн рублей.