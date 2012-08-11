Дело возбуждено по факту покушения на жизнь начальника УГро Буйнакска

В пятницу вечером, около 21 час 40 минут, в Буйнакске по улице Ломоносова возле Буйнакского противотуберкулезного диспансера совершено покушение на начальника уголовного розыска отдела полиции МВД России по Буйнакску Омара Даудова, старший лейтенант полиции госпитализирован, нападавший скрылся с места происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Организован розыск злоумышленника, стрелявшего в Даудова.