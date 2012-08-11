Драгдилеры с клиентами не «контактировали»

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО был пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой распространяли наркотические средства в северных районах Санкт-Петербурга.

Как сообщили в Главке, ими использовались бесконтактные способы сбыта наркотических средств через так называемые «закладки». А оплата производилась посредством электронных переводов. Задержан один из участников ОПГ, у которого изъято 20 граммов наркотического средства «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного и его сообщников.