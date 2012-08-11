В Дагестане совершено покушение на жизнь начальника угрозыска Буйнакска

Совершено покушение на жизнь начальника уголовного розыска полиции Буйнакска Омара Даудова, покушение совершено в пятницу, около 21:40 на улице Ломоносова, неизвестные выстрелили в полицейского несколько раз и скрылись.

По данным источника в МВД по Дагестану, начальник уголовного розыска Буйнакска был срочно госпитализирован, Даудова прооперировали. По факту покушения на полицейского возбуждено уголовное дело.

Медики оценивают состояние потерпевшего,как стабильное.