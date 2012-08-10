В Коми криминалиста МВД задержали за вымогательство

В Коми задержали эксперта криминалистического центра МВД. Мужчину подозревают в вымогательстве у предпринимателя 1,5 миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере". Под угрозой применения насилия сотрудник центра с двумя напарниками требовал у предпринимателя полтора миллиона рублей, передает РИА Новости. Эксперт был задержан в пятницу, 10 августа, при получении аванса - 50 тысяч рублей.