В Назрани неизвестный обстрелял здание прокуратуры

В Ингушетии неизвестный в ночь на пятницу, 10 августа, обстрелял из гранатомета здание прокуратуры города Назрань. Пострадавших в результате инцидента нет.

В результате взрыва зданию были причинены незначительные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва", передает РИА Новости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.