В Волгограде адвоката подозревают во взятке в полмиллиона рублей

В Волгоградской области члена областной коллегии адвокатов подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере. За 500 тысяч рублей женщина обещала оказать содействие в прекращении уголовного преследования.

Инцидент произошел еще в июне 2012 года. Тогда к заведующему филиалом одной из межрайонных коллегий адвокатов обратился мужчина, находящийся в розыске за совершение кражи, передает РБК. Он попросил оказать ему содействие в прекращении уголовного преследования. В свою очередь женщина согласилась помочь и передала его просьбу адвокату. Адвокат ранее работала в правоохранительных органах и обладала определенными связями. По словам подозреваемой, полмиллиона рублей требовались ей для дачи взяток должностным лицам органа внутренних дел.