В Чечне неизвестные подорвали БТР, пострадали 4 полицейских

В Чечне неизвестные подорвали БТР. В результате пострадали четверо полицейских. Инцидент произошел в Сунженском районе Чечни около 15.40 мск на проселочной дороге между населенными пунктами Асиновская и Бамут.

Согласно предварительным данным, бронетранспортер, на котором находились командированные в Чечню бойцы ОМОНа, подорвался на радиоуправляемом фугасе. Четверо сотрудников органов внутренних дел получили осколочные ранения, передает РИА Новости. Полицейские были направлены в Чечню из Омска. Раненые были доставлены в военный госпиталь.