В Тверской области учителя посадили на 8 лет за взятки

В Тверской области сельского учителя посадили на 8 лет за взятки. Илья Фарбер, согласно сегодняшнему решению Тверского областного суда, также должен выплатить штраф в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей.

Следствие считает, что летом 2011 года Фарбер, занимавший тогда еще должность директора Мошенского дома культуры, получил 300 тысяч рублей от бизнесмена. Взамен подозреваемый разрешил ему продолжить ремонт в здании. Осенью предприниматель передал Фарберу ещё 130 тысяч. За полученную взятку Илья Фарбер согласился подписать акт приемки выполненных работ, хотя проведены они были не в полном объёме. Мужчина был задержан с поличным, передает РСН Согласно следствию, ущерб, нанесённый областному бюджету, составил 941 тысячу рублей. По данным местных СМИ, Фарбер также работал сельским учителем.