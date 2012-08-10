В Твери задержали фуру с поддельной водкой

В Твери сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий грузовую автомашину, в которой обнаружили 1 тыс. 78 коробок с контрафактной алкогольной продукцией.

На коробках не было соответствующих документов. По информации МВД РФ по Тверской области, в коробках находилось свыше 20 тысяч бутылок водки объемом 0,5 л каждая, передает РБК. Образцы водки, которую водитель фуры на один из складов Твери, были отправлены на экспертизу с целью установления степени опасности для здоровья граждан.