В Москве неизвестные ограбили салон сотовой связи

В Москве неизвестные совершили вооруженное ограбление салона сотовой связи компании «Евросеть». Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа, по адресу: проспект Вернадского, 105.

Угрожая оружием, преступники похитили выручку. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, угрожая пистолетом кассиру, трое неизвестных забрали деньги, модем и телефон. В настоящее время сумма похищенного уточняется, на месте преступления работает следственно-оперативная группа.