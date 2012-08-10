В Петербурге обокрали двух иностранцев
10 августа 2012, 12:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сегодня в 1:30 ночи в полицию Василеостровского района обратился 50-летний гражданин Нидерландов.
Турист рассказал, что накануне в период с 13 до 14 часов у дома 2-Б по набережной канала Грибоедова после разговора с неизвестными обнаружил пропажу кошелька, в котором лежали 23 тысячи рублей и 400 евро. Судя по описанию потерпевшего, это были четыре кавказца.
Также накануне около 23:45 в кафе «Килл-фиш» на Садовой улице неизвестный украл у 21-летнего туриста из Италии сумку, в которой находились паспорт, iPad, мобильный телефон и 200 евро.