В Петербурге обокрали двух иностранцев

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сегодня в 1:30 ночи в полицию Василеостровского района обратился 50-летний гражданин Нидерландов.

Турист рассказал, что накануне в период с 13 до 14 часов у дома 2-Б по набережной канала Грибоедова после разговора с неизвестными обнаружил пропажу кошелька, в котором лежали 23 тысячи рублей и 400 евро. Судя по описанию потерпевшего, это были четыре кавказца.



Также накануне около 23:45 в кафе «Килл-фиш» на Садовой улице неизвестный украл у 21-летнего туриста из Италии сумку, в которой находились паспорт, iPad, мобильный телефон и 200 евро.