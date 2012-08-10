Жительница Сергиева Посада подозревается в убийстве новорожденной дочери

В минувшую среду на улице улице Дружба города Сергиева Посада Московской области был обнаружен труп новорожденной девочки, установлена мать ребенка - 17-летняя жительница Сергиева Посада, возбуждено дело.

На вопросы следователей подозреваемая в убийстве новорожденной ответила, что в 4 утра она в домашних условиях родила девочку, которая признаков жизни не подавала, а когда в квартиру зашла мать девушки, то она, испугавшись, что ее будут ругать, выбросила тело ребенка из окна.

Экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела показала, что смерть новорожденного ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).