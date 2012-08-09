В Оренбургской области задержан насильник и убийца 4-летней девочки

9 августа в выгребной яме общественного туалета на одной из улиц села Шестаковка Ташлинского района обнаружено тело девочки с резанными ранениями в области шеи и груди, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления против малолетней - 35-летний местный житель, который уже дал признательные показания.

Установлено, что задержанный изнасиловал малолетнюю и убил, бросив тело ребенка в выгребную яму туалета. В правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери обратилась мама потерпевшей. Подозреваемый арестован, по делу назначен ряд экспертиз.