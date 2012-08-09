В Иркутске орудуют два серийных педофила

Следователи, изучив преступления против детей в Иркутске, пришли к выводу, что в городе действуют два педофила, жертвами одного из которых становятся девочки, а другого – мальчики.

Ранее сообщалось об одном преступнике, нападающем на девочек 7-12 лет в разных районах Иркутска. В СМИ и Интернете была размещена запись с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей подозреваемого - полного мужчину 30-40 лет.

Оба педофила нападают на детей в подъездах жилых домов. Нападающий на мальчиков действует около года. Он выбирает жертв 10-12 лет, в отношении которых совершает действия сексуального характера.

Педофил, выбирающий в качестве жертв девочек, действует в Иркутске около полугода.

Он заводит их в подъезд и просит поискать там рыжего котенка. На счету этого преступника уже более 10 эпизодов. Видео последнего преступления попало в руки следователей на прошлой неделе. Всех, кто обладает информацией о личностях и местонахождении этих мужчин, просят обратиться в полицию, сообщает vz.ru.





